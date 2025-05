União-FW empata com o Veranópolis e segue sem vencer na Divisão de Acesso

O União Frederiquense empatou a terceira partida seguida e segue sem vencer na Divisão de Acesso . Nesta terça-feira (27), debaixo de muita chuva, o Leão da Colina ficou no 0 a 0 com o Veranópolis , na Arena União.

No primeiro tempo, o Veranópolis criou mais oportunidades no campo ofensivo, mas esbarrou mas boas defesas do goleiro Rafael Roballo, que foi bastante exigido. Depois do intervalo, o União-FW voltou melhor, mas viu a zaga adversária ser mais efetiva para afastar as jogadas.