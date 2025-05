Técnico do Ypiranga faz mistério sobre time que enfrentará a Ponte Preta

Técnico não quer dar informações ao adversário. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O técnico Matheus Costa faz mistério sobre o time que vai enfrentar a Ponte Preta, na segunda-feira (2). Na última rodada, diante do Tombense, o Ypiranga entrou em campo com seis alterações em relação ao time que vinha disputando a Série C do Brasileirão, mas isso pode mudar novamente.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (28), o comandante avaliou que mesmo com as seis alterações no time, o Tombense conseguiu entender como sua equipe iria se portar dentro de campo.

Agora, para tentar surpreender o líder da competição, ele prefere manter em sigilo os 11 iniciais.

— Vai ter algumas alterações em relação a peças e também da forma de jogar, especificamente para esse jogo. Mas quanto menos informações o nosso adversário tiver, isso pode fazer diferença a nosso favor — ressaltou Matheus Costa.

Definição na lateral

No entanto, garantiu que uma das alterações realizadas na última semana não será desfeita para enfrentar o time paulista: o lateral-direito Rian seguirá entre os titulares.

O goleiro Edson, que ficou fora do jogo contra o Tombense seguirá como dúvida até sábado (31), quando a delegação embarca para Campinas. O camisa 1 do Canarinho tentará diminuir as dores na lombar com uma injeção localizada. Se apresentar melhora, viajará com a delegação.

Jean Pyerre é dúvida

Outro jogador que foi titular e está sendo observado pelo departamento médico é Jean Pyerre. O meia sentiu a posterior direita e precisou ser substituído na última rodada.

— O Jean fez um exame e deu um mínimo de lesão. Existe a possibilidade dele viajar ou não. Vai depender muito como ele estará até sábado, do progresso da recuperação. Se ele não estiver à disposição, teremos um intervalo de 15 dias até o próximo jogo para trabalhar e recuperar — concluiu.