Técnico diz que Ypiranga teve "noite infeliz" em goleada para o Náutico

Ypiranga foi goleado no Colosso da Lagoa.

Uma goleada para aprender e não se repetir . Foi assim que o técnico Matheus Costa avaliou a derrota do Ypiranga para o Náutico por 4 a 0 , neste sábado (17).

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante disse que projetava a postura ofensiva do time pernambucano, mas que esperava mais da sua equipe .

A derrota, inclusive, deu fim aos 100% de aproveitamento que o clube tinha em casa nesta edição da Série C.

— Viemos para o jogo sabendo exatamente como ele seria. Sabíamos que o Náutico iria nos pressionar desde a nossa área, com a linha extremamente alta, e que teríamos que utilizar das costas da defesa deles, mas tivemos uma noite muito infeliz. Infelizmente as coisas não estavam favoráveis para o nosso lado. O Náutico teve sete oportunidades de finalização e concluiu quatro. Nós tivemos seis e não soubemos aproveitar nenhuma — disse Matheus, que frisou a dificuldade em enfrentar equipes com muito poder ofensivo: