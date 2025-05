Tai chi chuan e rugby: confira a programação do Dia do Desafio em Passo Fundo

O Dia do Desafio vai movimentar Passo Fundo com uma série de atividades gratuitas . O evento, que acontece nesta quarta-feira (28) , busca incentivar a população a se movimentar por, pelo menos, 15 minutos ao longo do dia.

O destaque fica para oficinas esportivas, aulões, caminhadas e passeios ciclísticos, contemplando públicos de todas as idades. Entre as atividades oferecidas estão capoeira , tai chi chuan , treinamento funcional e clube da dança (veja a programação abaixo).

O Dia do Desafio em Passo Fundo também terá um viés solidário, com campanha de doação de sangue no Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo e no Hemopasso, além da arrecadação de donativos em empresas parceiras e nos locais onde ocorrerão as atividades.