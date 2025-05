Rally de Erechim começa nesta quarta-feira; confira a programação

Super Prime diurno será no sábado, no Parque da ACCIE. Edson Castro / Divulgação

Erechim já vive o clima de adrenalina e emoção do Rally de Velocidade. A partir desta quarta-feira (21) até domingo (25) a cidade do Norte do Estado vai sediar as etapas dos campeonatos Gaúcho, Brasileiro e Sul-Americano de rally de velocidade.

Nesta quarta-feira, as equipes começarão a montar seus boxes de apoio mecânico. Até o momento, 55 carros confirmaram presença no evento. Além do Brasil, competidores de Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai terão representantes no grid de largada.

Na quinta-feira, a partir das 19h30min, acontece a tradicional largada promocional, na arena de shows do Parque da ACCIE. Na sequência, no mesmo local, haverá show com a banda erechinense Triou.

Na manhã de sexta-feira, as equipes fazem o treino final. Já a partir das 18h30min, acontece o Super Prime Noturno, a primeira especial do Erechim Rally Brasil. A corrida seguirá no fim de semana.

No sábado, a partir das 15h, acontece o Super Prime Diurno. Já às 19h, haverá premiação aos vencedores do dia nos campeonatos Gaúcho e Brasileiro. O evento termina no domingo, às 14h, com a premiação final.

O acesso ao parque será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Maior evento de velocidade do Brasil

O Erechim Rally Brasil é atualmente a maior prova de rally de velocidade do país. A expectativa da organização do evento é receber 100 mil expectadores nos quatro dias de provas.

A cidade, ainda, é a única do Brasil a receber uma etapa do Sul-Americano. O evento é homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), assim como a etapa brasileira da Fórmula 1.

Programação do Erechim Rally Brasil 2025

Quando: dias 21 a 25 de maio de 2025

dias 21 a 25 de maio de 2025 Campeonatos: 3ª etapa do Campeonato Sul-Americano, 2ª etapa do Campeonato Brasileiro e 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Rally

Quarta-feira – 21 de maio

9h - Abertura do Parque de Apoio para equipes

Quinta-feira – 22 de maio

19h30min - Largada Promocional -Arena de Shows do Parque da ACCIE;

Após, show com a banda Triou.

Sexta-feira – 23 de maio

9h - Shakedown Linha Gramado / EAEC- 4×2

11h - Shakedown Linha Gramado / EAEC- 4×4

15h - Coletiva de Imprensa

18h10min - Largada Super Prime Sicredi/Mapfre - Parque da ACCIE

Sábado – 24 de maio

8h28min - SS Paulo Bento / Cavaletti 1

9h06min - SS Ponte Preta / GL Fibra 1

9h44min - SS Barão de Cotegipe / Pneubest 1

12h02min - SS Paulo Bento / Cavaletti 2

12h40min - SS Ponte Preta / GL Fibra 2

13h18min - SS Barão de Cotegipe / Pneubest 2

15h06min - SSS Super Prime Sicredi/Mapfre

19h - Cerimônia de Premiação - Arena de Shows do Parque da ACCIE

Domingo – 25 de maio