Preparado e focado: como chega o Passo Fundo para a estreia na Divisão de Acesso

Passo Fundo finalizou a preparação nesta sexta-feira (16). Caroline Dolina / Agência RBS

A caminhada em busca do retorno à elite do futebol gaúcho começa neste domingo (18) para o Passo Fundo. O primeiro compromisso na Divisão de Acesso será contra o Gramadense, às 15h, na Vila Olímpica.

Após 30 dias de pré-temporada, o técnico Gabriel Dutra avalia que o Tricolor chega preparado para a estreia e na disputa por uma das duas vagas na primeira divisão de 2026. O clube não disputa o Gauchão desde 2017, quando foi rebaixado.

— Eu fiquei completamente satisfeito com a nossa pré-temporada, que me dá bastante argumentos que faremos uma boa competição. O grupo assimilou bem as ideias e os jogadores conseguiram cumprir a risca o nosso planejamento no que diz respeito à parte física, técnica e tática — disse Gabriel, que falou sobre um fator que será determinante para a equipe disputar a classificação entre os oito que avançam às quartas de final:

— O nosso time chega muito consciente do que precisa fazer, tanto com a bola como sem ela. Ter uma equipe organizada é muito importante. Eu acredito que é ela quem sustenta uma equipe a longo prazo. Além da organização, precisamos ter uma equipe intensa e que entenda o que está fazendo dentro de campo.

Estreia

O adversário do Tricolor na estreia é um novato: será a primeira vez que o Gramadense disputará a Divisão de Acesso. Apesar de o time não tem experiência na competição, na casamata e dentro de campo têm de sobra. Esse é o caso do treinador Carlos Moraes, que já passou por diversas equipes do interior e conhece bem o torneio.

— O Carlos é muito experiente, assim como alguns jogadores do elenco. Além disso eles têm uma mescla com atletas mais novos, que é muito interessante. Conheço o perfil do treinador e alguns jogadores já trabalharam comigo, então sei a maneira com que eles pensam do jogo. O Gramadense vai nos impor bastante dificuldade pelo fato de ser estreia, de ser o primeiro jogo deles na Divisão de Acesso e por jogarem em casa. Acredito que vai ser um grande duelo — destacou.

O primeiro objetivo, apesar da dificuldade, é conquistar ao menos um ponto no confronto de estreia. Depois, a caminhada será em busca da classificação para a próxima fase.

— Acredito que a competição vai ser muito equilibrada, então pontuar sempre será muito necessário, até para não deixar o teu adversário se distanciar. Temos a visão que, no mínimo, precisamos conquistar um ponto na estreia, mas vamos tentar buscar mais dois para começarmos bem. Estar entre os oito será muito importante. Temos o objetivo de chegar aos 20 pontos, então vamos batalhar para conquistá-los o quanto antes — concluiu Dutra.