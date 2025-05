"Precisamos abrir os olhos", avisa atacante do Ypiranga  após goleada sofrida na Série C

Roger é titular absoluto no ataque no Canarinho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Quatro dias depois da goleada sofrida para o Náutico, o elenco do Ypiranga segue tirando lições para o próximo confronto dentro do Estádio Colosso da Lagoa. Em meio à frustração do último resultado, o atacante Roger falou sobre a importância de remobilizar o grupo até domingo (25), quando o Canarinho enfrenta a Tombense.

— Não está sendo fácil lidar com essa derrota. Ninguém espera perder, principalmente por um placar desse e dentro de casa. Não foi e não está sendo nada fácil para a gente. Temos que melhorar bastante, porque não é fácil viver essa instabilidade. Estamos trabalhando e vendo quais foram os erros para não cometê-los novamente. Precisamos melhorar e tirar o time dessa situação. Ainda é cedo, mas precisamos abrir os olhos, a Série C não é um campeonato fácil — disse o camisa 7 do Ypiranga.

Uma vitória no fim de semana é crucial para o time gaúcho ter tranquilidade na sequência da competição. Isso porque com o revés na última rodada perdeu três posições e ficou a dois pontos do G-8. Agora o Ypiranga ocupa a 13ª colocação, com sete pontos conquistados em seis confrontos.

Para conquistar os três pontos contra os mineiros, o atacante falou sobre a importância de todos os jogadores analisarem seus erros individuais e ver em quais aspectos podem melhorar para engrenar o time.

— Não podemos perder dentro de casa. Temos que nos mostrar fortes. Percebemos que faltou um pouco de atitude entre nós jogadores, de saber sofrer também. A gente sabe onde errou. Cada jogador sabe onde pode melhorar. Vamos trabalhar essa semana para concertar algumas ações erradas que tivemos e melhorar no próximo jogo. Teremos um jogo muito importante contra a Tombense e teve que fazer nosso melhor para conquistar os três pontos — frisou Roger.