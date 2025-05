Estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre as equipes.

O confronto entre Ponte Preta e Ypiranga, válido pela oitava rodada da Série C do Brasileirão, ocorre nesta segunda-feira (2), às 19h30min. A partida será disputada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.