Passo Fundo x Lajeadense: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O confronto entre as equipes será no Vermelhão da Serra.

Depois de ceder o empate em 2 a 2 para o Inter-SM na última rodada, o Tricolor vai em busca da primeira vitória na competição para subir na tabela de classificação. No momento, ocupa a nona colocação, com dois pontos. O Alviazul, por sua vez, vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Esportivo e está na sexta posição, com três pontos.

O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens. Os torcedores poderão acompanhar através do canal do clube no YouTube.