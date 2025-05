Vale título Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Passo Fundo sedia jogos decisivos da Copa RS de Voleibol Feminino neste fim de semana

Semifinais e final serão disputadas no domingo, no Ginásio do Instituto Educacional