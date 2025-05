Passo Fundo sai na frente, mas cede empate para o Lajeadense na Divisão de Acesso

O Passo Fundo empatou a terceira partida seguida na Divisão de Acesso nesta quarta-feira (29). Depois de sair na frente, o Tricolor cedeu a igualdade e ficou no 1 a 1 com o Lajeadense , no Estádio Vermelhão da Serra.

O Tricolor volta a campo no domingo (1º), às 15h, quando enfrenta o Veranópolis , no Estádio Antônio David Farina. No mesmo dia e horário, o Lajeadense recebe o Novo Hamburgo, na Arena Alviazul.

O jogo

A primeira etapa iniciou equilibrada, com ambos os times tentando construir jogadas ofensivas, mas pecavam no terço final e não conseguiam finalizar com perigo. Depois de tanto insistir em subidas pelas laterais e avançar para a área, o Passo Fundo teve uma penalidade máxima marcada à seu favor aos 35 minutos, após a bola bater no braço do zagueiro do Lajeadense. Vinicius Spaniol deslocou o goleiro e bateu no canto esquerdo para abrir o placar no Vermelhão da Serra.