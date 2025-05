Passo Fundo comete pênalti no fim e empata com o Inter-SM pela Divisão de Acesso

Tricolor fez sua primeira partida no Vermelhão nesta temporada. Caroline Dolina / Agência RBS

O Passo Fundo não conseguiu sustentar a primeira vitória e somou mais um ponto na Divisão de Acesso. Neste domingo (25), o Tricolor estava vencendo o Inter-SM até os 41 minutos, quando cometeu pênalti e viu o time Alvirrubro converter e empatar o confronto em 2 a 2.

O Passo Fundo volta a jogar no Vermelhão da Serra na quinta-feira (29), às 20h, quando recebe o Veranópolis. O Inter-SM enfrenta o Gramadense na quarta-feira (28), às 15h30min, na Vila Olímpica.

O jogo

O Passo Fundo começou a partida pressionando os visitantes e chegando com perigo na grande área, principalmente em investidas pela lateral-direita com Augusto. No entanto, a partir dos 20 minutos o Inter-SM equilibrou o confronto e encontrou alguns espaços no campo ofensivo.

Com as insistidas, o Alvirrubro teve a primeira boa conclusão. Aos 22, pela esquerda, Gabriel Morbeck infiltrou para Mossoró mandar uma pancada no travessão e desperdiçar a chance de abrir o placar.

O Tricolor, porém, reagiu e não deixou o adversário crescer na partida. Aos 31, após erro na saída do Inter-SM, Medina avançou pelo meio e tocou para Ranisson chutar cruzado e abrir o placar no Vermelhão da Serra: 1 a 0.

O segundo gol do Passo Fundo não demorou para sair. Aos 35, Rafael cobrou um escanteio certeiro pelo lado direito e fez um gol olímpico, sem chance de defesa para o goleiro Copetti: 2 a 0.

Empate no segundo tempo

Depois do intervalo, o Passo Fundo voltou disposto a logo encontrar o terceiro gol. O Tricolor finalizou com perigo em três oportunidades, mas na primeira chance do Inter-SM, viu o adversário diminuir o marcador. Aos 11 minutos, após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Alan Bald concluir por cima do goleiro Max e descontar: 2 a 1.

Os donos da casa seguiram impondo pressão e quase ampliaram aos 35. Em jogada pela direita, Ranisson avançou e finalizou carinhosamente no pé da trave, desperdiçando a chance de anotar o terceiro gol e confirmar a vitória.