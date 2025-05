Novo reforço do União-FW ficou preso injustamente por um ano até provar inocência

Everton Heleno já atuou pelo Botafogo-PB. Nádya Araújo / Botafogo-PB, Divulgação

O União Frederiquense encaminhou a contratação de um jogador conhecido tanto dentro como fora de campo. O meia Everton Heleno, com passagem por vários clubes do futebol brasileiro, reforçará o Leão da Colina na Divisão de Acesso.

Em sua carreira, o meio-campista já vestiu camisas de times como Santa Cruz, CSA, América-RN, Botafogo-PB, ASA, Botafogo-SP e Atlético-GO. Recentemente ele estava no Luverdense, onde disputou o Campeonato Mato-Grossense.

Everton, no entanto, chega ao União-FW após ser dispensado do Treze-PB. Exames realizados pelo departamento médico do clube apontaram um problema cardíaco no jogador.

Nas redes sociais, o meia publicou uma nota alegando que realizou exames de forma independente. Os resultados garantiriam sua condição de seguir atuando no futebol profissional.

Inocência comprovada

Além de ter passado por clubes de tradição no território nacional, Everton Heleno também é conhecido por ter sido preso injustamente. Em 2018, o jogador foi acusado de assalto e roubo de celulares na região de Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes-PE.

Um dos irmãos de Everton encontrou nas redes sociais a foto de um homem com as mesmas características do jogador. A partir disso, a defesa recorreu e comprovou a inocência do atleta depois que uma das testemunhas mudou o depoimento e alegou que se confundiu na identificação. Até conseguir a liberdade, o meia ficou preso por 1 ano e 18 dias.