Na estreia em casa, Passo Fundo quer surpreender o Inter-SM para vencer a primeira na Divisão de Acesso

Elenco realizou mais um treinamento visando o confronto de domingo (25). Caroline Dolina / Agência RBS

Depois de empatar na estreia da Divisão de Acesso, o Passo Fundo quer conquistar a primeira vitória dentro do Vermelhão da Serra. O desafio será neste domingo (25), às 15h, quando o Tricolor recebe o Inter de Santa Maria.

O Passo Fundo chega motivado para o confronto deste fim de semana, visto que apresentou uma boa atuação diante do Gramadense. Apesar de não ter balançado as redes, a equipe de Gabriel Dutra teve uma postura defensiva muito segura.

Esse fator, aliás, foi destacado pelo zagueiro Rodrigo Milanez. Para o jogador, será de suma importância o Tricolor controlar o ímpeto ofensivo do Inter-SM, que estreou com uma vitória de 2 a 0 sobre o Lajeadense.

— Trabalhamos muito a parte defensiva, até porque essa é uma das características do perfil do professor Gabriel. Sabemos da qualidade do Inter de Santa Maria, até porque eles tem jogadores com muita qualidade, principalmente de finalização. Precisamos mostrar a nossa qualidade e nossa força, até porque sabemos que vai ser um confronto direito para brigarmos pela classificação — falou Rodrigo, que avaliação de estreia do Tricolor na Divisão de Acesso:

— Fizemos uma estreia muito boa e muito consistente dentro do que trabalhamos na pré-temporada. Realmente só faltou o gol, porque conseguimos trabalhar a bola e concluir bastante. Isso com certeza vamos ir melhorando com os treinamentos, durante a competição e na medida que vamos pegando confiança.

Ingressos

Os ingressos para partida de estreia do Passo Fundo no Vermelhão da Serra já estão à venda na loja do clube, em anexo ao estádio, ou na Damarant. O valor para a arquibancada é R$ 30, enquanto as cadeiras custam R$ 50.