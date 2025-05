Gaúcho x Real: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

Arena B&8 será o palco da partida entre as equipes.

Depois de empatar com o Glória na última rodada, o Gaúcho vai em busca da primeira vitória na competição para subir na tabela de classificação.

No momento, a equipe ocupa a 13ª colocação, com um ponto. O Real, por sua vez, perdeu as três partidas que disputou e segue na última posição, sem pontuar.