Gaúcho busca empate com o Glória e conquista primeiro ponto na Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram no Altos da Glória.

O Gaúcho conquistou o primeiro ponto na Divisão de Acesso nesta terça-feira (27). Depois de sair atrás no placar, o time Alviverde buscou o gol e empatou em 1 a 1 com o Glória , em Vacaria.

Em um primeiro tempo equilibrado, os donos da casa abriram o placar em uma cobrança de pênalti . Aos 31 minutos, Zizú sofreu a falta e assumiu a responsabilidade do chute. O camisa 23 deslocou o goleiro e mandou no canto direito para fazer 1 a 0 .

Depois do intervalo, o Gaúcho começou arriscar mais finalizações e conseguiu deixar tudo igual aos 20 minutos. Após uma cobrança de escanteio, Gabriel Pereira pegou o rebote , finalizou para o fundo da rede e decretou o resultado final no Altos da Glória: 1 a 1 .

O Gaúcho volta a campo no domingo (1º), às 11h, quando recebe o Real, na Arena B&8. No mesmo dia, às 16h, o Glória enfrenta o Aimoré, no Cristo Rei.