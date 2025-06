Em busca da primeira vitória na Divisão de Acesso, Gaúcho e Passo Fundo entram em campo neste domingo

Gaúcho e Passo Fundo ainda não venceram nesta edição da Divisão de Acesso . Os times vão em busca do primeiro triunfo neste domingo (1º), quando entram em campo pela quarta rodada da competição.

Apesar do campeonato estar na quarta rodada, o Gaúcho fará o seu terceiro jogo , visto que folgou quando enfrentaria o Futebol Com Vida — time que abandonou a disputa . Para sair da 13ª colocação e subir na tabela de classificação, o time Alviverde precisa superar o Real , último colocado. O duelo será às 11h, na Arena B&8.

O Passo Fundo , por sua vez, está na décima posição , mas já disputou os três jogos e empatou todos. A missão para buscar a primeira vitória não será fácil: vai enfrentar o Veranópolis , quarto colocado e que ainda não perdeu na Divisão de Acesso. A partida será às 15h, no Estádio Antônio David Farina.

O Aimoré lidera a competição, com sete pontos. O Novo Hamburgo, com um jogo a menos, aparece na vice-liderança, com seis pontos.