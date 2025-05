Confiante, mas com os pés no chão: como chega o Gaúcho para a estreia na Divisão de Acesso

Apesar de estar há 18 anos longe da elite do futebol gaúcho, o clube Alviverde prega pés no chão para tentar carimbar uma vaga entre os dois times que disputarão o Gauchão em 2026. Segundo o técnico Ariel Lanzini, o primeiro objetivo do elenco é conquistar a classificação entre os oito que avançam às quartas de final, mas esse processo será construído a cada rodada.

— Sabemos que todas equipes têm o objetivo de subir, mas nós vamos fazer uma projeção jogo a jogo. Cada partida será uma nova história, então teremos que ter tranquilidade para saber que o próximo jogo será uma final e o mais importante. Nosso primeiro objetivo é conseguir a classificação para depois ir pensando cada fase até chegar no acesso, que é o nosso grande foco — disse Lanzini, que avaliou a preparação do Gaúcho para a estreia na Divisão de Acesso:

Estreia

— Sabemos que o confronto contra o Novo Hamburgo será bem difícil. Na minha visão, é uma equipe postulante ao acesso, muito pelo investimento que fizeram e por terem ficado há muitos anos na elite do futebol gaúcho. Precisamos fazer do fator local a nossa força. A torcida vai ter um papel importantíssimo nesse primeiro jogo para que possamos conquistar a primeira vitória — finalizou.

Para o primeiro confronto na Arena B&8 o Gaúcho poderá contar exclusivamente com a torcida de mulheres, crianças de até 12 anos, idosos (acima de 60 anos) e pessoas com deficiência. A punição foi imposta depois que um rojão foi arremessado no gramado do estádio na partida contra o São José-POA, realizada em novembro do ano passado.