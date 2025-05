Com investimento de R$ 1,5 milhão, Funesporte contempla 96 projetos esportivos em Passo Fundo; saiba quais são

A prefeitura de Passo Fundo realizou na noite de quarta-feira (14) a cerimônia de entrega dos recursos do Fundo Municipal do Esporte (Funesporte) aos vencedores. Na edição de 2025, foram 96 projetos contemplados , totalizando um investimento recorde de R$ 1,5 milhão .

Criado para incentivar e fortalecer o esporte em todas as suas dimensões, o Fundo Municipal do Esporte já destinou, desde sua criação em 2021, R$ 3,75 milhões ao setor. Neste ano, foram beneficiados clubes, associações, atletas, atletas do paradesporto, promotores de eventos esportivos, ONGs, equipes e dirigentes.