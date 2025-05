Após vitória e primeiro jogo sem sofrer gols, técnico do Ypiranga avalia atuação contra o CSA: "Impecável"

Charles marcou o único gol do Canarinho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A atuação do Ypiranga na vitória contra o CSA neste domingo (4) agradou o técnico Matheus Costa. Segundo o comandante, a equipe gaúcha foi superior ao adversário ao longo dos 90 minutos, mas principalmente no primeiro tempo.

Foi na etapa inicial que o volante Charles marcou o único gol da partida e garantiu mais três pontos para o Canarinho na tabela de classificação da Série C do Brasileirão. No momento, o clube auriverde ocupa a oitava posição.

— Merecemos a vitória pelo equilíbrio da nossa equipe, pela consistência e pelo nível de competitividade. Fizemos um primeiro tempo excepcional, com muito volume no meio campo e exemplo disso foi o nosso gol. Fico feliz, porque nos preparamos muito bem e estávamos concentrados para essa partida. Treinamos todas as situações possíveis, porque sabíamos da dificuldade do CSA, que, diga-se de passagem, está fazendo um primeiro semestre muito bom. Eles têm variações de jogo, então entramos ligados para todas as possibilidades e tivemos uma atuação impecável — disse Matheus Costa.

Além de dominar as ações do jogo, outro fator animou o treinador: consistência defensiva. Em quatro rodadas disputadas, essa foi a primeira que o Ypiranga não sofreu gols.

— Eu sempre digo para os atletas que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Se analisarmos as primeiras equipes de todos os campeonatos, todas elas marcam bastante gols, mas também são as que menos tomam. Eu vejo que tivemos um pouco de dificuldade no início de campeonato justamente pelas perdas de jogadores, mas também vejo que estamos em uma crescente. Hoje (domingo), sem dúvida alguma, foi nossa melhor partida na Série C e nosso grande objetivo é ser melhor daqui para frente — acrescentou.

O próximo compromisso do Canarinho será no sábado (10), às 19h30min, quando enfrenta o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte.