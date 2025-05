Luto no Alviverde Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Aniello D'Arienzo, ex-presidente do Gaúcho, morre aos 88 anos

Aniello foi dirigente do time Alviverde em duas oportunidades e participou ativamente da conquista do primeiro título do clube