Ypiranga perde mais um titular quatro dias antes da estreia na Série C

Roca (centro) marcou um gol com a camisa do Canarinho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga perdeu mais um jogador do time titular quatro dias antes das estreia na Série C do Brasileirão. O lateral-esquerdo Heitor Roca vai se transferir ao Criciúma.

A negociação estava sendo trabalhada há algumas semanas e, nesse meio tempo, os clubes chegaram a encerrar as conversas. No entanto, depois de uma contraproposta financeira, o Canarinho finalizou nesta quinta-feira (10) o acerto de Roca com o time catarinense, que vai disputar a Série B.

Roca chegou ao Ypiranga em dezembro e tinha contrato até o fim de 2026. Durante o Gauchão, foi titular absoluto, disputou 11 jogos e marcou um gol.

O lateral-esquerdo é o terceiro jogador do time titular a deixar o Canarinho antes da estreia na Série C. O zagueiro Heitor e o centroavante Galego foram os primeiros a se transferirem para outras equipes.