Ypiranga inicia venda de ingressos para a primeira partida em casa na Série C

Torcida acompanhará o primeiro jogo do Canarinho em casa na Série C.

O Ypiranga iniciou, nesta quarta-feira (16), a venda de ingressos para a estreia em casa na Série C do Brasileirão. Diante do Itabaiana, o Canarinho vai tentar conquistar a primeira vitória na competição, depois de ter sofrido um revés para o Londrina , na estreia.

As vendas antecipadas já estão liberadas no site do Ypiranga, na secretaria do clube e na Eletrônica Erechim.