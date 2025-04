Ypiranga estreia na Série C com derrota para o Londrina

Equipe de Erechim começou a terceira divisão nacional com tropeço. Pablo Nunes / Ypiranga,Divulgação

O Ypiranga estreou com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (14), o Canarinho perdeu por 3 a 1 para o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina.

Sem disputar partidas oficiais desde 8 de março, quando conquistou a Taça Farroupilha, o Ypiranga contou com o desfalque do atacante Felipe Marques, assim como da maioria dos jogadores anunciados neste período.

Com relação ao Campeonato Gaúcho, a grande ausência é o centroavante Galego, artilheiro da competição, que foi contratado pelo Juventude, e o lateral-esquerdo Heitor Roca, que foi para o Criciúma.

O jogo

Desde os primeiros minutos, o Londrina fez valer o apoio do torcedor e abriu o marcador logo no começo do jogo. Aos sete minutos, Gustavo França cobrou escanteio no lado direito, a bola foi desviada e o zagueiro Caio finalizou para o gol.

Ainda no primeiro tempo, os donos da casa ampliaram o placar. Aos 39 minutos, Maurício recebeu no lado esquerdo de ataque e cruzou na área. Em meio a uma falha de comunicação da defesa do Ypiranga, Gustavo França apareceu entre os zagueiros e fez de cabeça.

No segundo tempo, o Canarinho até voltou com mais força no ataque, principalmente explorando jogadas de bola aérea. Contudo, o Londrina marcou o terceiro gol. Aos 26 minutos, Cedric arriscou de fora da área, e a bola foi no canto do goleiro Edson.

Nos minutos finais, aos 43, o estreante Marlone, que passou por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Corinthians e Vasco, balançou as redes em um chute forte na entrada da área.

Próximo jogo

O Ypiranga volta a campo no próximo sábado (19), às 19h30min, para enfrentar o Itabaiana, de Sergipe. A partida será disputada no Colosso da Lagoa, em Erechim.