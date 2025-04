Ypiranga anuncia contratação e chega a sete reforços para a Série C

Arthur estava no Caravaggio. Rodolfo May

Um dia antes da janela de transferências fechar, o Ypiranga anunciou a contratação de um terceiro goleiro para a disputa da Série C. Trata-se de Arthur Trindade, de 21 anos.

O jovem chega para repor a saída do goleiro Fernando, que retornou ao Bragantino após o término do contrato de empréstimo. Antes de vestir as cores do time de Erechim, Arthur estava no Caravaggio, onde atuou em 11 partidas do Campeonato Catarinense.

Em seu histórico, o jogador acumula passagens por times como Cruzeiro-RS, União Frederiquense, Imbituba e Laguna.

Sétimo reforço

O goleiro Arthur é o sétimo reforço do Canarinho para a disputa da Série C do Brasileirão. Além dele, o clube anunciou a contratação dos meias Marlone e Gabriel Terra, do atacante Tomi Montefiori, dos zagueiros Igor Morais e Fabão e do lateral-esquerdo Pedrinho.