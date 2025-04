"Vamos fazer a nossa melhor partida", avalia meia do Ypiranga sobre confronto contra o Brusque

Neste fim de semana, o Ypiranga terá a oportunidade de começar a construir uma boa campanha na Série C do Brasileirão. Depois da má atuação na estreia e vitória na segunda rodada, o Canarinho vai tentar engrenar contra o Brusque neste domingo (27), às 19h, no Estádio Augusto Bauer.

A vitória contra o Itabaiana , no último sábado (19) reanimou o grupo de jogadores, que sofreu fortes cobranças da comissão técnica após a derrota para o Londrina , na estreia. Agora, o objetivo é surpreender os catarinenses com uma boa atuação fora de casa.

— Conquistar a vitória e somar os primeiros pontos foi excelente, porque agora vamos um pouco mais leves para enfrentar o Brusque . Estamos trabalhando bem durante essa semana e vamos encarar como um grande jogo, porque sabemos da potência do adversário, ainda jogando dentro de casa — avaliou o meia Lucas Ramos, que falou sobre a preparação do time para o confronto:

No momento, o Ypiranga ocupa a nona colocação da Série C, com três pontos, enquanto o Brusque está em sexto, com quatro. Londrina e Maringá ocupam as primeiras colocações, com seis pontos conquistados.