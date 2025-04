União-FW já anunciou a contratação de 14 jogadores para a Divisão de Acesso; veja o elenco

O União Frederiquense inicia a sua preparação oficial para a Divisão de Acesso na segunda-feira (14). O elenco do Leão da Colina terá 30 dias de pré-temporada até a estreia, que ocorre no dia 17 de maio.

No entanto, alguns jogadores que não disputaram os estaduais no início da temporada já estão realizando trabalhos físicos em Frederico Westphalen. Até o momento, o elenco do técnico Rodrigo Bandeira já conta com 14 jogadores.