"Temos um grupo com o perfil da Divisão de Acesso", avalia técnico do Passo Fundo no início da pré-temporada

O Passo Fundo deu início a pré-temporada visando a disputa da Divisão de Acesso nesta terça-feira (15), no Estádio Vermelhão da Serra. Oito anos longe da elite do futebol gaúcho, o Tricolor pretende trabalhar intensamente para quebrar o tabu neste ano.

Uma conversa entre direção, comissão técnica e jogadores abriu as atividades do dia. Logo após, os atletas realizaram o primeiro trabalho físico. Essa sequência deve continuar até a próxima semana, quando o técnico Gabriel Dutra pretende realizar o primeiro amistoso .

A ideia do comandante é realizar três testes nos próximos 30 dias . O objetivo é implementar seu estilo de jogo, além de avaliar melhor as características de cada jogador.

— Amanhã (quarta-feira) vamos iniciar os trabalhos com bola. Temos um período curto de treinos, mas vamos otimizar ao máximo para já criar uma identidade na equipe. Pra mim é primordial já criarmos esse perfil, mas a ideia, além de ter uma defesa sólida, é ter um time ofensivo, que vai pra cima e tenha identificação com o torcedor. O Passo Fundo bateu na trave nos últimos anos, então entendemos que precisamos finalizar esse ciclo com o acesso — destacou o treinador, que comentou sobre o perfil do elenco: