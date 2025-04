Técnico do Gaúcho fala sobre a preparação para a Divisão de Acesso: "Só temos um objetivo"

Até o momento, o Gaúcho anunciou a contratação de 25 jogadores , mas apenas 22 participaram do primeiro dia de atividades. Os demais devem chegar a Passo Fundo no decorrer da semana.

Período ideal

— A pré-temporada é um período fundamental no processo de adequações. Nesse primeiro momento vamos fazer uma avaliação da questão física de cada jogador, para podermos adequar as cargas individuais, já que alguns atletas disputaram mais tempo os campeonato estaduais e outros menos. Depois disso, vamos implementar nosso estilo de jogo e disputar alguns amistosos para podermos avaliar a nossa intensidade — disse o treinador, que avaliou o perfil do grupo:

— Buscamos mesclar o elenco, com atletas jovens e experientes, até porque é muito importante os jogadores terem conhecimento de como funciona a Divisão de Acesso. Sabemos que no período que a competição é disputada, no frio, chuva e com o campo mais pesado, é importante ter jogadores que já conhecem. É um campeonato curto, não temos tempo para todos adquirirem experiência. Só temos um objetivo, que é conquistar o acesso.