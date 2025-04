São Luiz anuncia novo técnico para a sequência da Série D

O São Luiz anunciou nesta terça-feira (29) que Cristian de Souza será o novo técnico da equipe na sequência da Série D do Brasileirão. O comandante chega ao Rubro depois da saída de Pedro Iarley .

O profissional, de 47 anos, comandará o time de Ijuí pela segunda vez. A primeira passagem foi em 2023, quando conquistou o título da Copa FGF — Taça Rei Pelé . Nesse período, esteve à frente do time em 12 partidas — venceu oito, empatou três e perdeu uma.

O treinador estava no Marcílio Dias, adversário do São Luiz na competição nacional. A saída do comandante foi oficializada na manhã desta terça (29) pelo clube catarinense.