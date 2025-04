"Precisamos ter equilíbrio", diz zagueiro do Ypiranga sobre pior defesa da Série C

Willian Gomes será titular do Canarinho na partida contra os catarinenses. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga realizou na manhã desta sexta-feira (25) o último treino antes de viajar para Santa Catarina. No domingo (27), o Canarinho enfrenta o Brusque, às 19h, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Augusto Bauer.

Para somar pontos fora de casa, o time gaúcho terá que redobrar a atenção no sistema defensivo. Apesar de ter o segundo melhor ataque da competição com quatro gols marcados, o Ypiranga tem a pior defesa, com cinco gols sofridos.

O principal objetivo para a partida contra os catarinenses, segundo o zagueiro Willian Gomes, é buscar o equilíbrio entre os setores.

O jogador também ressaltou o nível de dificuldade das partidas da Terceirona.

— Foram só dois jogos, mas já temos noção de como a Série C vai funcionar. Todos os times são muito parelhos e qualificados. Acredito que muitos jogos serão decididos no detalhe, então precisamos ter consciência disso para as nossas próximas partidas. Estamos em uma evolução, mas vamos buscar o equilíbrio desde agora. É o que estamos trabalhando nos nossos treinos diários, então entendemos que daqui para frente só teremos melhorias na nossa equipe — avaliou o zagueiro.

O adversário

O Brusque, por outro lado, não sofreu gols nas duas primeiras rodadas e, ao lado de Botafogo-PB e Ituano, tem a melhor defesa da Série C.

Esse fator é outro sinal de alerta para a equipe gaúcha, que terá que surpreender ofensivamente.

— Temos que fazer um jogo muito seguro e conscientes do time que vamos enfrentar. O Brusque é uma equipe muito qualificada, então precisamos estar atentos com a pressão, mas também dispostos para mostrar o nosso futebol. É importante buscarmos um resultado positivo fora de casa — concluiu Willian.