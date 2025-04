Passo Fundo vende naming rights do Vermelhão da Serra; saiba como ficará o nome do estádio

Estádio passará a se chamar RazaoInfo Vermelhão da Serra. João Maurício / Agência RBS

O Esporte Clube Passo Fundo oficializou nesta terça-feira (29) a venda do naming rights do estádio Vermelhão da Serra para a RazaoInfo. A provedora de internet é passo-fundense e atua em toda Região Sul do país. O contrato será válido por seis anos.

Com a mudança, o estádio passa a ser chamado de RazaoInfo Vermelhão da Serra. Além disso, a parceria entre as partes contempla uma série de investimentos em modernização da estrutura, conectividade de alta performance e ações para aproximar o torcedor do clube.

Após a oficialização do contrato, o presidente do Passo Fundo, Silvino Ferrão, ressaltou que a venda do naming rights do estádio é fundamental para o crescimento e fortalecimento do clube.

— Estamos iniciando um novo tempo para o Passo Fundo. A chegada da RazaoInfo nos dá estrutura, visibilidade e a confiança necessária para buscarmos nossos maiores objetivos, tanto no futebol estadual quanto nacional. É a união de forças em prol do esporte, da cidade e da nossa torcida — disse Ferrão.

Nesta temporada, o Tricolor terá como objetivo retornar à elite do futebol gaúcho depois de oito anos, visto que a última participação no Gauchão foi em 2017.