Passo Fundo define adversários para amistosos de pré-temporada

O Passo Fundo definiu os três amistosos que realizará no período de pré-temporada, antes da estreia na Divisão de Acesso . O primeiro teste será na segunda-feira (28), quando encara a Chapecoense, às 15h30min, em Santa Catarina.

Os próximos dois serão contra o União Frederiquense. O primeiro acontecerá no dia 2 de maio, uma sexta-feira, às 19h, no Vermelhão da Serra. O segundo duelo será uma semana depois, no mesmo horário, na Arena União.