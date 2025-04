Número de gols sofridos preocupa técnico do Ypiranga: "Precisamos de ajustes" 

Matheus Costa retornou ao comando do Ypiranga nesta semana. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

De volta ao comandando do Ypiranga após se recuperar do vírus da influenza, o técnico Matheus Costa trabalha para ajustar o time para o próximo compromisso da Série C do Brasileirão. No domingo (27), às 19h, o Canarinho enfrenta o Brusque, no Estádio Augusto Bauer.

Apesar dos três pontos conquistados contra o Itabaiana no último sábado (19), um fator ainda preocupa o treinador: o número de gols sofridos. Em 12 jogos disputados no Gauchão, o Ypiranga sofreu nove gols, enquanto em duas rodadas da Série C já levou cinco.

O comandante alega que um dos motivos para justificar o número de gols sofridos é a saída de dois jogadores do sistema defensivo em relação ao Estadual (zagueiro Heitor e lateral-esquerdo Heitor Roca). No entanto, afirmou que o elenco precisa trabalhar coletivamente para melhorar o saldo.

— Antes de a Série C começar, estávamos treinando com jogadores improvisados nessas funções, então é normal nesse momento, já que eles estão voltando para as suas respectivas posições — disse Costa, que prosseguiu:

— Alguns jogadores também chegaram dias antes da estreia e não participaram da intertemporada, então eles também estão se moldando a forma com que a nossa equipe joga.

Critério importante

O treinador também comparou a situação do Ypiranga com a dos líderes da competição e reforçou que o time precisa dar menos oportunidades aos adversários.

— Se analisarmos a tabela da Série C, os sete primeiros colocados não sofreram gols ou levaram no máximo dois. Eu vejo que para você estar na parte de cima, o primeiro critério é levar poucos gols — analisou Matheus Costa, e completou:

— Essa sempre foi uma característica das minhas equipes, então precisamos melhorar para levar o menor perigo possível. Nesse momento, estamos trabalhando para alinhar e ajustar a nossa equipe como um todo.

Nas duas primeiras rodadas, o Brusque não sofreu gols e marcou apenas um. Apesar disso, o treinador avaliou o cuidado que a equipe terá que ter em relação a forte pressão dos catarinenses.

— Sabemos que o Brusque, por jogar em casa, vai se expor e atacar, então precisamos ser seguros e consistentes. Eles têm uma característica muito forte de marcação e de pressionar a todo momento. Sabemos que quando você pressiona o tempo todo, você começa a encontrar espaços, então precisamos ser inteligentes para bloquear essas jogadas — alertou.

Para conquistar os três pontos, Matheus Costa crê no potencial dos seus atletas:

— Quando tivermos oportunidades, temos jogadores com enorme potencial para definir, então vamos tentar buscar esse equilíbrio durante a partida.

No momento, o Ypiranga ocupa a nona colocação da Série C, com três pontos, enquanto o Brusque está em sexto, com quatro. Londrina e Maringá ocupam as primeiras colocações, com seis pontos conquistados.