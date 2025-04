Meia do Ypiranga analisa dificuldade da Série C: "Mais equilibrada dos últimos anos"

Terra atuou no jogo-treino contra o elenco sub-20. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O técnico Matheus Costa terá um bom problema para definir o setor de meio campo do Ypiranga para a estreia na Série C. Recém contratado, o meio-campista Gabriel Terra falou sobre a sua versatilidade e a dificuldade da competição nacional.

Gabriel chegou ao Canarinho após uma passagem pelo São José, onde estava desde a temporada passada. O jogador ressaltou sobre a facilidade de trabalhar nos três setores do meio campo, e que está à disposição para encaixar no sistema de jogo do treinador.

— Acho que me enquadro bem em qualquer uma das funções do meio campo. No São José eu estava como segundo volante, mas já atuei como primeiro e como meia também. Claro que nos últimos anos tive mais experiências como volante, mas me adapto fácil e estou apto para fazer o que o treinador solicitar — disse o jogador.

Essa será a segunda experiência do meia disputando a Série C. A primeira foi ano passado, quando o Zeca foi rebaixado à Série D. Isso fez com que o jogadores ligasse o alerta sobre a dificuldade do campeonato e a importância de ter uma boa largada com a camisa do time de Erechim.

— A cada ano a Série C tem evoluído. Todos nós sabemos sobre o poder financeiro dos nossos rivais e do investimento das SAFs. Se formos colocar na balança, essa será a edição mais difícil dos últimos anos. Imagino que vai ser um campeonato equilibrado do início ao fim, por isso é importante começarmos bem e não oscilar — disse.