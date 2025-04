Marlone revela expectativa para disputar a Série C pela primeira vez: "Objetivo é subir o Ypiranga"

Marlone deve iniciar a Série C na reserva. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga inicia na segunda-feira (14) a sua 10ª participação na Série C do Brasileirão. A competição, no entanto, será uma novidade para o meio-campista Marlone. Com passagens por diversos clubes de expressão no futebol nacional, o jogador disputará a Terceirona pela primeira vez.

O meia chegou ao Canarinho em março e está buscando retornar à sua melhor forma física, visto que não disputou estaduais no início da temporada. No entanto, avalia que está à disposição para performar com a camisa verde e amarela.

— Eu ainda estou naquela fase de adaptação, mas estou me sentido muito à vontade aqui. Sinto que ainda preciso me entrosar um pouco, porque a intensidade do time está bem alta, já que vem de um bom Gauchão. Nesse primeiro momento preciso ter um pouco de calma para que meu corpo possa reagir bem, mas nos amistosos me senti confiante de dominar, driblar, arrancar e chutar, então em alguns dias já vou estar ambientado ao grupo e a sequência de jogos pela competição — ressaltou Marlone.

Apesar de ter vasta experiência no futebol brasileiro e acumular passagens por clubes como Vasco Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG, Marlone vai disputar a Série C pela primeira vez. Segundo o jogador, será uma experiência desafiadora.

— Eu gosto de desafios e vim para cá com o intuito de cumprir o objetivo do Ypiranga. Nas últimas temporadas o clube bateu na trave e eu espero que nesse ano possa contribuir para o acesso à Série B. A Série C será muito difícil porque tem clubes bons e qualificados, mas nós também temos. Sabemos dos empecilhos que poderão aparecer no meio do caminho, mas se estivermos unidos no mesmo propósito poderemos chegar perto do que queremos — ressaltou.