Gaúcho e Passo Fundo trabalham para surpreender ofensivamente na Divisão de Acesso

Preparação das equipes segue intensa. Caroline Dolina / Agência RBS

A 18 dias do início da Divisão de Acesso, a dupla Ga-Pas segue a preparação para a disputa da principal competição da temporada. Até a estreia, os treinadores de Gaúcho e Passo Fundo terão a missão de encontrar o time ideal, assim como criar uma identidade para a equipe.

Tanto o técnico Ariel Lanzini, do Alviverde, como Gabriel Dutra, do Tricolor, pretender buscar uma equipe equilibrada, mas principalmente com um DNA ofensivo. Essa característica não apareceu nos primeiros amistosos que os clubes realizaram, mas o objetivo intensificar a preparação para chegar 100% na estreia.

Referências na pequena área, os homens de gol da dupla Ga-Pas prometem estar com a pontaria afiada para buscarem o primeiro objetivo na competição: estar entre os oito times que avançam às quartas de final.

Gaúcho

Uma das esperanças do Gaúcho é o centroavante Warlei, de 32 anos. O jogador disputou a Divisão de Acesso pela primeira vez na temporada passada, quando subiu o Pelotas à elite do futebol gaúcho.

— O primeiro passo é entendermos e assimilarmos os fundamentos que o professor está nos passando. Precisamos nos preparar muito bem, porque sabemos que é um campeonato muito complicado, tanto tecnicamente como fisicamente. Nosso time terá a característica de um grupo bastante aguerrido e que terá muita vontade de vencer as disputas. Temos bastante jogadores com poder de finalização, então será uma característica fundamental para buscarmos as vitórias ao longo da competição — disse o centroavante Warlei, do Gaúcho.

Passo Fundo

Do lado do Passo Fundo, o atacante Xandy também promete ser a referência ofensiva do Tricolor. O jogador, de 25 anos, vai disputar a Divisão de Acesso pela quinta vez e diz conhecer bem as características da competição.

— Acredito que o Passo Fundo tem um grande ataque e essa característica será fundamental para a Divisão de Acesso. Entendemos que a competição exige muito, então estamos trabalhando diversas jogadas e posicionamentos pata chegarmos bem. Sabemos da importância que é marcar gols no campeonato, porque são eles que nos deixam próximos da vitória, então é seguir trabalhando até a estreia para podermos surpreender — disse o atacante Xandy, do Passo Fundo.

A dupla Ga-Pas estreia na Divisão de Acesso dia 18 de maio, um domingo. Às 11h o Gaúcho recebe o Novo Hamburgo, na Arena B&8. Mais tarde, às 15h, o Passo Fundo enfrenta o Gramadense, na Vila Olímpica.