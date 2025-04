Gaúcho confirma dois amistosos antes da sua estreia na Divisão de Acesso

O Gaúcho confirmou a realização de dois amistosos visando intensificar a preparação do elenco para estreia na Divisão de Acesso. O primeiro será contra o União Frederiquense , no sábado (26), às 16h, em Frederico Westphalen.

O segundo teste preparatório do elenco Alviverde será contra o Ypiranga, no dia 5 de maio, uma segunda-feira. O jogo será realizado no Estádio Colosso da Lagoa, em horário a ser definido.