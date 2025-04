"Foi um jogo de poucas oportunidades", avalia técnico do Ypiranga após derrota para o Brusque

Equipes se enfrentaram no Estádio Augusto Bauer.

A Série C do Brasileirão está apenas na terceira rodada, mas o sinal de alerta já foi ligado pelo Ypiranga . Neste domingo (27), o time gaúcho foi superado pelo Brusque e conheceu a segunda derrota na Terceirona.

Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Matheus Costa avaliou que o confronto foi equilibrado, mas com poucas chances para ambos os lados. O gol da vitória do Brusque saiu aos 12 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de escanteio finalizada por Jean Mangabeira.