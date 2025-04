Em jogo complicado, Ypiranga vence Itabaiana e conquista os primeiros pontos na Série C

Cristiano marcou o segundo gol do Canarinho na partida. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga conquistou os primeiros três pontos na Série C do Brasileirão neste sábado (19). O Canarinho sofreu, mas fez o dever de casa e venceu o Itabaiana por 3 a 2, no Estádio Colosso da Lagoa.

Roger, Cristiano e Charles marcaram para os gaúchos. Wendel e Fabrício fizeram para os sergipanos.

O Canarinho volta a campo no domingo (27), quando visita o Brusque em Santa Catarina, pela terceira rodada da competição. A partida será às 19h, no Estádio Augusto Bauer.

O jogo

O Ypiranga iniciou a partida pressionando e trocando passes, mas na medida que os donos da casa tentavam chegar na frente, o Itabaiana se recuperava na marcação. A pressão, no entanto, surtiu efeito aos 10 minutos, quando o Canarinho abriu o placar no Estádio Colosso da Lagoa. Roger avançou pela direita, invadiu a área e finalizou no canto esquerdo para fazer 1 a 0.

O Itabaiana não sentiu o gol nos minutos iniciais e teve uma reação rápida para deixar tudo igual. Aos 16, após erro na troca de passes do time gaúcho, os visitantes armaram um contra-ataque e Wendel, fora da grande área, arriscou uma pancada certeira: 1 a 1.

Na sequência da partida, o Ypiranga encontrou dificuldades para criar ligações no meio campo, principalmente por conta da boa marcação do Itabaiana. Aos 30, no entanto, na primeira chegada perigosa depois do gol, os donos da casa tiveram penalidade máxima assinalada a seu favor, depois da bola bater no braço de Coppetti. O centroavante Cristiano assumiu a responsabilidade, bateu no canto direito e converteu para colocar o time gaúcho em vantagem novamente: 2 a 1.

O segundo tempo iniciou equilibrado, mas o Ypiranga logo começou a encontrar oportunidades em bolas paradas. E foi assim que saiu o terceiro gol do Canarinho. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio pelo lado direito, Charles aproveitou o bate e rebate dentro da pequena área para finalizar para o fundo da rede.

Depois do terceiro gol, o auxiliar técnico Leandro optou por tentar administrar a partida e colocou uma linha de cinco no sistema defensivo do Canarinho. No entanto, aos 39, o Itabaiana conseguiu descontar em uma cobrança de falta. Fabrício cobrou forte e no canto para fazer 3 a 2.