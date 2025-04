Destaque do Ypiranga, Jean Pyerre projeta estreia na Série C: "Estou preparado e perto do meu melhor nível"

Jean deve ser titular contra o Londrina. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Próximo de reencontrar o seu bom futebol, Jean Pyerre voltará a atuar em uma competição nacional depois de 10 meses. Titular absoluto no Gauchão, o meia estará entre os titulares do Ypiranga na estreia da Série C do Brasileirão, contra o Londrina, na segunda-feira (14).

A última vez que Jean Pyerre disputou uma competição organizada pela CBF foi em 22 de junho do ano passado. Na ocasião, participou dos 13 minutos finais da partida do Ituano contra o Brusque, pela Série B.

Depois disso, se transferiu ao Ypiranga, onde deveria atuar na reta final da Série C. No entanto, teve uma lesão na coluna que o impossibilitou.

O meia chegou a disputar cinco jogos da Copa FGF, mas foi somente no Gauchão que conseguiu corresponder e ter minutagem. Agora, empolgado com o bom rendimento e as oportunidades do técnico Matheus Costa, Jean Pyerre falou sobre a expectativa para a estreia na Série C.

— Espero que a gente possa fazer uma excelente Série C. Sabemos do nível de dificuldade da competição, mas é importante avaliarmos jogo a jogo e ter nossas estratégias bem definidas. Espero que todo grupo consiga impor o mesmo ritmo que tivemos no Gauchão, com posse de bola e ofensivo — avaliou Jean Pyerre.

O início de temporada agradou o meia, mas agora ele quer surpreender na Terceira. Essa, aliás, será a primeira vez que disputará a competição.

— No Gauchão eu já me sentia muito bem. Óbvio que não estou 100% fisicamente, porque fiquei praticamente dois anos sem jogar e ainda estou buscando o melhor ritmo, mas estou preparado. Fiquei muito feliz em ter essa sequência de jogos bons, porque sinto que fiquei mais próximo do meu melhor nível. Agora é buscar minha evolução e entregar bastante dentro das condições que tenho hoje — disse.

A estreia do Ypiranga na Série C será na segunda-feira, às 20h, contra o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.