Como estão os elencos dos times da Região Norte para a disputa da Divisão de Acesso

A competição inicia no dia 17 de maio com 16 equipes.

Gaúcho, Passo Fundo e União Frederiquense iniciam a partir da próxima semana, os trabalhos de pré-temporada visando a disputa da Divisão de Acesso. Faltando 40 dias para a estreia, os três clubes da Região Norte ainda estão oficializando seus jogadores.

Gaúcho

A equipe comandada por Ariel Lanzini já tem 14 jogadores anunciados para a Divisão de Acesso. A intensão do treinador é contar com um elenco de 28 atletas.

A pré-temporada do Alviverde inicia na segunda-feira (14). A estreia na Divisão de Acesso será no dia 17 de maio, contra o Novo Hamburgo, na Arena B&8.

Elenco

Goleiros: Gianluca e Juliano;

Passo Fundo

Até o momento, o elenco do técnico Gabriel Dutra conta com 11 jogadores. A expectativa é contar com até 28 atletas, incluindo alguns que fazem parte das categorias de base.

A pré-temporada do Tricolor deverá iniciar na próxima terça-feira (15). A estreia na Divisão de Acesso será contra o Gramadense, fora de casa.

Elenco

Goleiros: Medina e Murilo;

União Frederiquense

O técnico Rodrigo Bandeira conta com 11 atletas em seu elenco. Assim como os outros dois clubes, a ideia do União Frederiquense também é contar com 28 jogadores no plantel.

A pré-temporada do Leão da Colina já iniciou com parte dos atletas. O grupo deverá estar completo a partir do dia 21 de abril. A estreia na Divisão de Acesso será contra o Esportivo, na Montanha dos Vinhedos.

Elenco

Goleiro: Henrique Marchesan e Rafael Roballo;

