Com a segunda folha salarial mais baixa da Série C, Ypiranga aposta na força do grupo para surpreender

Marlone é um dos reforços do Canarinho para a Série C. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga está finalizando a preparação para estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Em um ano de reconstrução financeira, o Canarinho acredita na força do grupo para brigar pelo acesso. O primeiro duelo dessa caminhada será contra o Londrina, na segunda-feira (14), às 20h, no Estádio do Café.

Após conquistar o título da Taça Farroupilha, o time de Erechim teve 40 dias de trabalhos para a estreia no certame nacional. No entanto, alguns fatores preocupam o departamento de futebol dias antes do primeiro compromisso.

Isso porque o Ypiranga perdeu dois jogadores titulares e não conseguiu repor a saída mais importante, a do centroavante Galego, que foi para o Juventude. Ainda, até sexta-feira (11), pode negociar a ida do lateral-esquerdo Heitor Roca para o Criciúma.

O baixo orçamento — R$ 350 mil — fez com que o clube perdesse disputas no mercado e ficasse com um grupo limitado. O treinador Matheus Costa comparou a folha do Ypiranga com a dos rivais, que chegam a custar mais de R$ 1 milhão. É o caso de Ponte Preta, Guarani, São Bernardo, Retrô, Náutico, Figueirense, ABC e Botafogo-PB (confira os valores das 20 equipes ao final da matéria).

— A Série C é uma competição extremamente difícil e são diversos aspectos que podemos analisar nessa competição. Se formos analisar o aspecto financeiro, sem dúvidas, não seremos favoritos. Muito pelo contrário, lutaríamos pela permanência — avaliou e completou:

— Mas tem outros aspectos que o futebol nos traz que daí eu vejo que nós temos um bom favoritismo, como o nível de competitividade do nosso elenco, nenhuma vaidade no vestiário, todos em prol do Ypiranga e um dia-a-dia muito produtivo e de muito trabalho. Não temos tudo a nosso favor, mas vamos tentar lutar de igual para igual com os clubes de grande investimento.

Confiança no grupo

No entanto, o técnico Matheus Costa acredita na força dos jogadores que permaneceram, e espera que possam render mais, como é o caso do centroavante Cristiano, que perdeu posição para o artilheiro do Gauchão.

— O período de intertemporada foi importantíssimo, já que tivemos saídas e chegadas, e precisávamos testar todas essas opções. Ainda estamos no mercado atrás de um centroavante, mas não está fácil repor — afirmou Matheus Costa e completou:

— Acreditamos muito no Cristiano, mas nos jogos-treinos percebemos que ele está com uma grande sombra, que é o Válber Júnior, e isso nos tranquiliza um pouco.

Leia Mais Ypiranga conhece as datas e horários das oito primeiras rodadas da Série C do Brasileirão

Regulamento

Na primeira fase da Série C, os 20 clubes se enfrentarão em turno único. Os oito melhores se classificam e avançam para os quadrangulares. Os quatro piores estarão rebaixados à Série D.

Na segunda fase, os dois melhores colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B de 2026. Os vencedores de cada uma das chaves farão a decisão da Série C.

Folha salarial dos clubes da Série C