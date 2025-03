Time de vôlei da Be8/UPF inicia preparação para a temporada com amistosos

A estreia da Be8/UPF na temporada 2025 ocorreu neste domingo (16). A equipe de vôlei feminina de Passo Fundo disputou um quadrangular amistoso com as seleções gaúchas sub-16 e sub-18 e o Voleibol UFSM, em Teutônia.

Em três partidas disputadas, a equipe teve duas derrotas e uma vitória . O triunfo foi por 2 sets a 1 sobre a equipe do Voleibol UFSM, enquanto as derrotas foram para os selecionados da Federação Gaúcha de Vôlei (FGV).

A participação no quadrangular foi para auxiliar na preparação das seleções gaúcha sub-16 e sub-18. No entanto, o técnico Giba destacou que foi uma boa oportunidade para observar o ritmo de todas as jogadoras.