Da várzea à artilharia do Gauchão: centroavante do Ypiranga quer conquistar primeiro título profissional neste sábado

Galego é artilheiro do Gauchão 2025 atualmente. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O artilheiro do Gauchão 2025 não é renomado, tampouco passou por clubes de expressão no futebol nacional. Em três anos, a vida de Émerson Galego, centroavante do Ypiranga, mudou radicalmente: saiu da várzea nordestina para atuar profissionalmente.

Até 2022, Galegol, carinhosamente apelidado pela torcida do Canarinho, atuava em times amadores na Bahia. E bastou uma oportunidade para se consagrar no futebol profissional.

Revelado pelo Juazeirense, o camisa 18 logo teve chance no Petrolina, onde se destacou e foi artilheiro do Pernambucano de 2023, com seis gols.

A pontaria afiada fez com que o jogador passasse por Santa Cruz, Juventus-SP, Mineiro-GO e ABC antes de chegar ao Ypiranga, na reta final de 2024. Com a camisa do Canarinho, Galego conquistou o vice-campeonato da Copa FGF. No entanto, ele quer mais.

Título e artilharia

Neste sábado (8), na partida contra o São Luiz, Galego quer selar a participação do Ypiranga no Estadual com gols e o troféu da Taça Farroupilha.

Com sete gols marcados, o centroavante não quer dar chances para Braithwaite, com seis, ultrapassá-lo na soma. Além disso, ele busca o seu primeiro título profissional.

— É o sonho de toda criança, mas de quem é adulto também. Eu sou a prova disso. Comecei tardiamente no futebol profissional, mas sabia que esse momento poderia chegar. E chegou. Estou desfrutando desse momento, mas também estou ajudando muito meus companheiros, seja correndo ou fazendo gols — frisou Galego, que brincou sobre a artilharia do Gauchão 2025:

— Nós, atacantes, gostamos muito de fazer gols, mas com todo respeito ao Braithwaite e outros jogadores, vou fazer de tudo para ficar com essa artilheira. Espero que surja muitas oportunidades nesse sábado para finalizar e marcar gols.

Vantagem

Para conquistar o título da Taça Farroupilha e a vaga na Copa do Brasil de 2026, o time de Erechim pode perder por um gol de diferença já que venceu o jogo de ida da final por 2 a 0.

Caso o São Luiz vença por dois gols de diferença, o campeão será conhecido nos pênaltis. Três gols ou mais, garantem o troféu para o time de Ijuí.