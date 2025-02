Ypiranga inicia a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio 

Canarinho vem de vitória sobre o Brasil-Pel, na penúltima rodada. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga já iniciou as vendas de ingressos para o duelo contra o Grêmio, que será no sábado (15). O Canarinho enfrentará o Tricolor na última rodada do Gauchão, no Estádio Colosso da Lagoa, às 16h30min.

A diretoria do Ypiranga espera a presença de 10 mil torcedores. Para o time de Erechim, a partida tem muita importância. Se bater o Grêmio e o Caxias não vencer a sua partida, o Canarinho se classifica para a semifinal.

O valor do ingresso para as arquibancadas é de R$ 150. Meia-entrada para estudantes e idosos custará R$ 75. Nas cadeiras superiores, as entradas serão vendidas por R$ 300 e a meia-entrada será R$ 150. Para a torcida do Grêmio o valor será o da arquibancada: inteiro R$ 150 e meia-entrada, R$ 75.

Promoção de ingressos antecipados

O clube disponibilizou um lote promocional de ingressos para compras antecipadas das duas torcidas. As primeiras mil entradas custarão R$ 100. As vendas ocorrem no site do Ypiranga e na secretaria do clube, no Colosso da Lagoa.

Segurança

Os portões abrem às 14h30min. Por motivo de segurança, será proibido o acesso de torcedores no setor do time mandante com camisas de outros clubes.