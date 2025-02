Ypiranga inaugura espaço para animais de estimação no Estádio Colosso da Lagoa

Letícia, Airan e Cleni levaram seus cachorros para o jogo diante do Monsoon. Caroline Dolina / Agência RBS

O Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, é o primeiro do Rio Grande do Sul a ter um espaço destinado aos bichos de estimação dos torcedores. O local foi inaugurado neste sábado (1º), na partida entre Ypiranga e Monsoon, pela quarta rodado do Gauchão.

Na inauguração, apenas animais convidados tiveram acesso ao espaço. A área pet friendly estará disponível a todos os torcedores a partir do jogo de domingo (9), quando o Ypiranga enfrenta o Guarany de Bagé. Tanto o setor social como as arquibancadas do estádio terão esse local exclusivo.

Ambos os setores têm capacidade para receber 40 animais de estimação e seus respectivos donos. O local para a torcida pet é gratuito e conta com água e tapetes higiênicos.

Tutores felizes

Os tutores, claro, ficaram muito felizes com o novo espaço do Estádio Colosso da Lagoa. Airan, Cleni e Letícia foram uns dos que levaram seus cachorros para a inauguração e relataram a experiência.

— Precisamos parabenizar o Ypiranga. Como ONG, sabemos o quanto um espaço como esse é importante para a causa animal ganhar para visibilidade. Um gesto simples, mas que é muito importante. Como foi a inauguração, tivemos um certo receio em trazer os pets, mas todos os torcedores no receberam muito bem, e eles também se comportaram no espaço — disse Airan Pablo de Freitas.

— Mais do que um espaço, demonstra a responsabilidade social que o Ypiranga tem com os animais. A preocupação com os pets, que fazem parte de diversas famílias, é muito legal. Que essa atitude sirva de inspiração para outras iniciativas — frisou Cleni Miranda.

Na partida contra o Grêmio, no dia 15, a direção do Ypiranga vai promover uma ação para adoção responsável de animais. Atualmente a ONG SOS Animais, de Erechim, tem 15 cachorros no abrigo. Além desses, outros bichos estão em lares temporário e necessitam de cuidado e suporte financeiro.