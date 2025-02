Ypiranga controla a partida e vence o Guarany de Bagé pelo Gauchão

Galego marcou o gol da vitória do Canarinho sobre o Guarany de Bagé. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga fez o seu dever de casa e conquistou mais três pontos no Gauchão. Com o gol de Galego, o Canarinho bateu o Guarany de Bagé por 1 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

A vitória deu mais força para o clube brigar por uma vaga na Copa do Brasil. O time chegou a 9 pontos e está em terceiro lugar do Grupo B. O próximo compromisso será na quarta-feira (12), contra o Brasil de Pelotas, fora de casa.

Já o Guarany de Bagé estacionou com 8 pontos e na segunda colocação do Grupo A. Na quarta-feira, jogará em Bagé contra o Caxias.

Domínio Canarinho

Nos primeiros 20 minutos, o domínio foi todo do Ypiranga, que pressionou bastante no ataque, mas tinha dificuldades para finalizar. A pressão surtiu efeito aos 36 minutos, quando Galego driblou o adversário e arriscou o chute de fora da área e abriu o placar para o Canarinho.

No segundo tempo, o jogo diminuiu de ritmo. As melhores chances aconteceram na segunda metade da etapa final. O Ypiranga quase ampliou aos 30 minutos, com Jean Pyerre que chutou com força, mas o goleiro Jonathan fez uma defesa difícil.

Vaga na Copa do Brasil