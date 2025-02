Ypiranga 1x0 Guarany de Bagé: veja o gol e os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

O Ypiranga venceu o Guarany de Bagé por 1 a 0, pela sexta rodada do Gauchão, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O único gol da partida aconteceu no primeiro tempo.

Galego foi o autor do gol da vitória, que aconteceu aos 36 minutos , quando ele arriscou um chute de fora da área. Além disso, a partida ainda foi marcada pela presença de Jeisebel . Um peru, que estava acompanhado do seu dono, Alceno Barreta.

Com o placar, o Canarinho chegou a 9 pontos e está na terceira posição do Grupo B. Já o Guarany de Bagé estacionou com 8 pontos e está em segundo no Grupo A.