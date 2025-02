Ypiranga 1 (5) x (3) 1 Monsoon: confira os gols e os melhores momentos pelo Gauchão 

O Ypiranga se classificou para a final da Taça Farroupilha nesta segunda-feira (23). Após repetir o placar da partida de ida e empatar com o Monsoon em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Canarinho venceu o pênaltis por 5 a 3 e avançou à grande decisão.

Apesar ter criado mais oportunidades de balançar as redes, o único gol do Ypiranga saiu aos 21 minutos do segundo tempo, com Roger. O Monsoon, por sua vez, buscou a igualdade com Leandro, aos 43', e levou a decisão para os pênaltis.